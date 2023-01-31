Bakan Dönmez’den elektrik ve doğal gazda indirim açıklaması!

Dün "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektrik için indirim gelebileceğini söylemişti. Bakan Dönmez bugün de konuyla ilgili detaylar verdi.

Bakan Dönmez, "2-3 aydır uluslararası piyasalarda bir miktar gevşeme var. Sanayici ve büyük tüketicilere maliyet bazlı fiyatlandırma yapılıyordu. Gerileme olunca yansıtıyoruz. Büyük tüketiciler ve sanayiciler şu an bir miktar daha indirimli almış olacaklar. Şubat başı itibarıyla doğal gazda yüzde16, elektrikte bunu yansıması yüzde 13 ile 16 arasında değişir. Elektrik borsasındaki serbest fiyatları izleyeceğiz" dedi.

"MART AYINDA YENİ İNDİRİM GELEBİLİR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Enerjinin büyük oranda yerli kaynaklar, yerli insan kaynağı ile üretimi olmazsa olmazımızdır. 6 yıl önce milli enerji ve maden politikamızı açıklarken güçlü bir niyet beyanında bulunmuştuk. Bugün açıkladığımız strateji belgesindeki birçok hususu hayata geçirdiğimizi görüyoruz.

Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 13 ile 16 arasında indirim yapmıştık. 2022 kasım ayından buyana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24 ile yüzde 38 oranında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz.

Bir diğer indirim de elektrikten geldi. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatlarını 2022 aralık ayında 4800 olarak belirlemiştik. 4200'e indirilmiştir. Yeni bir düzenleme ile 4200 liradan 3600 liraya düşürmüş olduk. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımız maliyetlerinde yüzde 15'lere varan oranda bir düşüşten yararlanmış olacaklar. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde de bir indirim söz konusu olabilir."