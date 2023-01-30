SON DAKİKA: Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek

"TÜRKİYE GAZ TİCARET MERKEZİ OLMAK İÇİN BÜYÜK ADIMLAR ATIYOR"

BOTAŞ Genel Müdürü ve ekibi Umman'da. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküp gaz tedarik edeceğiz ve anlaşma 10 yıl geçerli olacak. Uygun şartlar olursa anlaşmayı uzatma söz konusu. Türkiye gaz ticaret merkezi olmak için büyük adımlar atıyor. Türkiye gaz pazarı önümüzdeki dönem büyük bir süpermarket gibi çok farklı seçeneklerin yer aldığı yapıya kavuşacak. Çok oyunculu, çok kaynak girişli, yüksek hacme sahip piyasa varlığına ulaşılacak. Yeterli altyapı, teknik donanıma, uluslararası bilgi ve tecrübeye sahibiz. İstanbul'da 14-15 Şubat tarihlerinde İstanbul Gas Summit zirvesi düzenleyeceğiz. Zirvemizin mottosu Geleceği Birlikte Güven Altına Almak olarak belirledik.

Türkiye olarak bizler bu konuda üzerimize düşeni yerine getirmeye hazırız. Zirvede enerji bakanlarının yanında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörün üst düzey temsilcilerini ağırlayacağız. Zirvede küresel gelişmelerin enerji sektörüne etkileri, arz ve talebin fiyatlandırmaları, küresel arz güvenliği konularını ele alacağız. İstanbul enerjinin de başkenti olacak. Enerji iş birliğimizi daha fazla ülkeyle daha farklı konularda geliştirmek için enerji forumu konularını tesis ettik.