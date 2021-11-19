Bakan Karaismailoğlu tarihi açıkladı: Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

ÇOK ÖNEMLİ PROJELER

Açılışı yapılan Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü'nün çok önemli kara yolu projeleri olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere DSİ'nin Kars Çayı üzerinde yürüttüğü Alabalık Barajı projelendirme çalışmaları nedeniyle Kars-Selim Ayrımı-Kağızman Yolu'nun bir kısmı baraj su havzası içinde kalıyor. Bu kesiminin 507 metre uzunluğunda inşa ettiğimiz Kırmızı Köprü ile geçilmesini sağladık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında hizmet verecek Kırmızı Köprü sayesinde kara yolunun Alabalık Barajı göl sahası kesiminde yol standardını yükselterek, trafiğin kesintisiz akışını tesis ettik. Kars-Susuz Ayrımı-Arpaçay Yolu'nun 11,4'üncü kilometresindeki Akçalar Köprüsü'nü de fiziki ve geometrik standartlara uygun olmadığı için yeniledik. Yolun doğusuna inşa edilen 75 metre uzunluğundaki köprümüz, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, halkımıza hizmet verecek. Çalışmalarımızın nihai amacı, üstün bir hizmet anlayışıyla, ticaretimizi, turizmimizi daha da güçlendirmektir. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Bahsettiğim bu projelerle de Ardahan, Iğdır ve Ağrı illerindeki sınır kapılarına daha hızlı ve daha konforlu alternatif erişim imkanı tesis ettik. Komşu ülkelerle yapılan ticaret hacminin artırılmasına katkı sağladık. Ayrıca, Kırmızı Köprü'nün de üzerinde yer aldığı toplam 72 kilometrelik Kars-Kağızman güzergahının 37,6 kilometrelik kesiminde devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla yol 3,7 kilometre kısalacak. Böylece zamandan 7,5 milyon TL, akaryakıttan 3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 10,5 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1,147 ton azaltılacak."