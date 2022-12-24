Bakan Koca duyurdu: MHRS’de randevu sorununa karşı 2 yeni uygulama

Bakanlığın yazılı açıklamasında da iki yeni uygulama hakkında bilgi verildi.

Buna göre, MHRS üzerinden randevu alıp gitmeyen ve iptal de etmeyen kişiler, 15 gün süreyle tekrar aynı branştan randevu alamayacak. Ayrıca aldığı randevunun öncesinde aynı branşta muayene olan ve bu nedenle randevusu boş geçtiği saptanan kişiler için de aynı durum geçerli olacak.