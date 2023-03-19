Bakan Kurum’dan depremzedeye tam güvence: İzmir’de teslim ettik! Sıra 11 ilde

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından bakanlığın bölgede başlattığı yeni konut ve iş yerlerinin inşasında 1 yıl süre içinde yapım ve teslim işlemleri tamamlandı. İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 061 konut inşa edildi. İlk konutların teslimi geçen yıl gerçekleşirken, bugüne kadar 1.400'ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımı tamamlanarak teslim edildi. 459 konutun yapımında ise sona gelindi ve mayıs ayına kadar tamamının teslim edileceği duyuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önceki gün Malatya'da yaptığı konuşmada, 650 binden fazla binayı yapıp teslim edeceklerini ifade ederken, yeni konutların ihaleleri yapılıp temellerinin atılmaya başladığını vurguladı. Kurum, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki hafta sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan, 20 bin konutun temelini 11 ilimizde eş zamanlı olarak atacağız" dedi.