Video Ekonomi Bakan Kurum'dan depremzedeye tam güvence: İzmir'de teslim ettik! Sıra 11 ilde | VİDEO
Bakan Kurum'dan depremzedeye tam güvence: İzmir'de teslim ettik! Sıra 11 ilde | VİDEO

Bakan Kurum'dan depremzedeye tam güvence: İzmir'de teslim ettik! Sıra 11 ilde | VİDEO

18.03.2023 | 22:50

Depremzedelere söz verdikleri gibi 1 yılda kalıcı konutlarına yerleştirecekleri güvencesi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İzmir ve diğer şehirlerde bunu yaptık. Şimdi sıra depremle sarsılan 11 ilde” dedi.

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