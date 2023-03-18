Bakan Kurum'dan depremzedeye tam güvence: İzmir'de teslim ettik! Sıra 11 ilde | VİDEO

Depremzedelere söz verdikleri gibi 1 yılda kalıcı konutlarına yerleştirecekleri güvencesi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İzmir ve diğer şehirlerde bunu yaptık. Şimdi sıra depremle sarsılan 11 ilde” dedi.