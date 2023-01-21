Bakan Kurum’dan Roman vatandaşlar için yapılan konutlara ilişkin açıklama

"BUGÜNE KADAR TOPLAMDA 5 BİN 133 KONUT TESLİM EDİLDİ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada ise bugüne kadar toplamda 5 bin 133 konutun "Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği" yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dâhilinde Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. TOKİ'nin sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleri ile İstanbul Fatih'te, Yalova Bağlarbaşı'nda, Edirne Menzilahir'de, İstanbul Çatalca'da, Bursa Mustafakemalpaşa Yenidere'de, İstanbul Sarıgöl'de "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri" geliştirildiği, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Roman vatandaşlar için konutlar üretildiği vurgulandı.