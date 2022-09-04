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Giriş Tarihi: 4.9.2022 17:45 Son Güncelleme: 4.9.2022 17:52

Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: Tek hanelere inecek

Bakan Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı: Tek hanelere inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Nebati, enflasyona ilişkin de önemli mesajlar vererek "İşsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH’ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz." dedi.

Bakan Nebati sosyal medya hesbından paylaşımda bulundu. Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmede bulunanan Bakan Nebati, enflasyonun düşürülmesine yönelik de önemli mesajlar verdi.

"EKONOMİMİZİ BÜYÜTTÜK VE GÜÇLENDİRDİK"

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kapsayıcı kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda hazırlayıp uyguladığımız orta ve uzun vadeli planlarla ekonomimizi büyüttük ve güçlendirdik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Program, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler titizlikle analiz edilerek, On Birinci Kalkınma Planı esaslarıyla uyumlu şekilde hazırlanmıştır.

"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİMİZ MERKEZE ALINMIŞTIR"

Programımızı hazırlarken büyümeyi ve istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi önceliklendiren ve ihracat odaklı sürdürülebilir büyümeyi esas alan Türkiye Ekonomi Modelimiz merkeze alınmıştır. Program süresince uygulayacağımız politikalar da bu kapsamda, yüksek katma değerli üretimi, cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi, verimliliği ve ihracat artışını sağlamak üzere oluşturulmuştur. Böylelikle ekonomimizin ortalama yüzde 5,3 büyümesini, istihdamın toplamda 2,7 milyon kişi artmasını öngörüyoruz.

"MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEDİK

Ayrıca program dönemi sonunda, ihracatımızın 305 milyar dolara ulaşacağını, işsizlik oranının yüzde 9,6 ile önemli ölçüde gerileyeceğini, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 0,9 olacağını, enflasyonun tek hanelere ineceğini öngörüyoruz. Vurgulamak isterim ki, 2023-2025 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programımızda, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplinden asla taviz vermedik.

Ekonomimizin temel dinamiklerini göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın önceliklerini karşılayacak bir bütçe hazırlamaya gayret ettik. Program dönemi sonunda, Merkezi Yönetim Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,5 olmasını öngörüyoruz.

Önümüzdeki 3 yıllık dönemin yol haritasını oluşturacak Orta Vadeli Programımızın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Programın hazırlanmasına katkı sağlayan, özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı: Tek hanelere inecek
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