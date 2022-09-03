SON DAKİKA | Bakan Nebati: Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız

Sektörlerin gelirlerini artırdığını belirten Nebati "Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve Turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekonomi modelinin yolunda ilerlemesi halinde tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşılacağını söyleyen Nebati "Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.