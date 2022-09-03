SON DAKİKA | Bakan Nebati: Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız

Son dakika haberi...Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin yarattığı pozitif etkilere değindi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor" dedi.
Sektörlerin gelirlerini artırdığını belirten Nebati "Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve Turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
Ekonomi modelinin yolunda ilerlemesi halinde tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşılacağını söyleyen Nebati "Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.
Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır.
Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor.