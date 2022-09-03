Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Bakan Nebati: Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız
Giriş Tarihi: 3.9.2022 13:24 Son Güncelleme: 3.9.2022 13:27

SON DAKİKA | Bakan Nebati: Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız

SON DAKİKA | Bakan Nebati: Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ekonomi modelinin yolunda ilerlemesi halinde tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşılacağını söyleyen Nebati "Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi...Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin yarattığı pozitif etkilere değindi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Nebati "Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor" dedi.

Sektörlerin gelirlerini artırdığını belirten Nebati "Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve Turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
Ekonomi modelinin yolunda ilerlemesi halinde tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye ulaşılacağını söyleyen Nebati "Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Ülkemiz, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik etmekte ve bu yolda kararlılıkla ilerlemektedir. Bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanı da zayıflamaktadır.

Nitekim, ülkemiz 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başarmıştır.

Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bakan Nebati: Güçlü bir kredibiliteye ulaşacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA