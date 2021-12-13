Bakan Nureddin Nebati iş dünyasını ile bir araya gelmişti! 7 saatlik zirveden 10 önemli mesaj

"SERMAYE KISITLAMASI SÖZKONUSU DEĞİL"

İş dünyası ihracattaki olumlu tabloya karşılık dövizde buna uyumlu olmayan sorunlu bir tablo olduğuna dikkat çekerek, sermaye kısıtlamaları, dövize yönelik bir müdahale olup olmayacağını sordu. Bakan Nebati, bu yorumlara karşılık "Serbest piyasa bizim vazgeçilmezimiz.