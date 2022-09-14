Bakan Varank'tan global markalara "Türkiye'ye yatırım" çağrısı

"TÜRKİYE'DE MÜTHİŞ BİR POTANSİYEL VAR"

Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile motosikletleri de destek kapsamına aldıklarını ve küçük konsept araçların da hamledeki mobilite çağrısı kapsamında desteklenmesine başlandığını belirterek Getgo firmasının elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini hamle programı kapsamında kabul ettiklerini ve prototiplerin hazır olduğunu dile getirdi. Varank, sadece bu projenin başarılı olması halinde sağlayacağı katma değerin 5 yıl içerisinde 4,5 milyar liranın üzerinde olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde yerli üreticilerimizin yatırımları var. Hatta geçen bir arkadaşımızın Instagram paylaşımından gördüm işte firmalarımız yurt dışında sunumlara gidiyorlar. Ne kadar başarılı olduğunu yabancılar haklarını teslim ediyor ama bizim bu dönemde mutlaka büyük çaplı yatırımları, global markaları bu ülkeye kazandırmamız lazım. İşte Borusan bir distribütör ama Borusan'ın sanayici ayağı da var.

"BU ÜLKEYE GLOBAL MARKALARI KAZANDIRMAMIZ LAZIM"

BMW'yi buraya çekebiliriz, Honda'yı, Yamaha'yı buraya çekebiliriz. Zaten şu anda tedarikçi olan firmalarımız da var, Türkiye'de bunların parçalarını üreten firmalarımız da var. Ben bu kürsüden kameralarda var açık çek veriyorum, burada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hangi teşviki verebilirsek, hangi desteği verebilirsek... Yeter ki bu firmalar buralara gelsinler, buradaki partnerleriyle ortak olabilir, kendileri bu yatırımları yapabilirler ama biz bunları desteklemeye hazırız yeter ki Türkiye yatırım yapsınlar. Üretim olsun, istihdam olsun ve elbette ihracat olsun."