Video Ekonomi Bakan Varank: "TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz" | Video
Bakan Varank:

Bakan Varank: "TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz" | Video

14.09.2022 | 15:11

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv endüstrisinde TOGG'la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapıldığını belirterek, motosiklet endüstrisinde de aynı şekilde hareket edilebileceğini ifade etti. Varank "Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi, motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek. Belki geleneksel motosikletlerin üretiminde dünyadan bir parça geride kalmış olabiliriz ancak, elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var" dedi.

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Sarıyer'de İstinye'de Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından 1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldı. MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Başarı Erbaş, Türkiye Motosiklet Çalıştayı'nda motosiklet sektörü dinamikleri, motosiklet sektörünün gelecek potansiyeli, gelişimin önündeki engeller gibi konuların ele alınacağını belirtti.

"ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETLERDE ÖNÜMÜZDEKİ FIRSATI YAKALAMA İMKANIMIZ VAR"
Burada konuşan Bakan Mustafa Varank "Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek. Belki geleneksel motosikletlerin üretiminde dünyadan bir parça geride kalmış olabiliriz ancak, elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

"BU ÜLKEYE GLOBAL MARKALARI KAZANDIRMAMIZ LAZIM"
Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini 'Hamle Programı' kapsamında kabul ettiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, "Burada hedef, şehir içi ulaşımlar için dengeli, güvenli, çevreci daha uzun bakım aralığına sahip, daha düşük maliyetli, otomobil konforuna yakın ama motosiklet esnekliğine yakın bir elektrik mobilite aracı üretmek. Prototipler hazır, sadece bu proje başarılı olursa sağlayacağı katma değer 5 yıl içerisinde 4.5 milyar liranın üzerinde olacak. Bu dönemde büyük çaplı yatırımları, global markaları bu ülkeye kazandırmamız lazım. Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız" diye konuştu.

"TOGG'LA YAPTIĞIMIZ GİBİ MOTOSİKLET ENDÜSTRİSİNDE DE YAPABİLİRİZ"&NBSP;
Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü, "Sizlerle bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Dijital Tedarikçi Platformu Projesi'yle büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG'la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz."

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