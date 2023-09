Bakan Yumaklı SABAH’a konuştu: Fiyatları etkileyecek üretim sıkıntısı yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 776 bin hektar ekilemeyen tarım arazisini üretime kazandırarak yıllık 9.5 milyar lira gelir beklediklerini ifade etti.SABAH Gazetesi Ankara Büro sohbetlerinin konuğu olan Bakan Yumaklı, küresel ısınma ile birlikte dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen gıda güvenliği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı'nın mesajları şöyle:REKOLTE YETERLİ: Gıdada arz güvenliği açısından ürünlerin fiyatlarına etki edecek bir husus yok. Bu yıl hububat ve turunçgiller başta olmak üzere birçok üründe rekolte fazla. Sadece kuraklık kaynaklı bölgesel bazı sıkıntılar var ama onlar da toplamda Türkiye'yi etkilecek noktada değil. Zaten biz stok yönetimiyle orayı öngörüyor ve yönetiyoruz.FİYATLAR KENDİ ÇİZGİSİNE DÖNECEK: Depremin etkisini kimse yadsıyamaz. Onun da getirdiği bazı şeyler oldu. Önümüzdeki dönemde, ekonominin iyileşmesi ile birlikte bu sorunların kendi çizgisine döneceğini düşünüyorum. ET VE SÜTTE ÜRETİM ARTACAK: Biz Et Süt Kurumu (ESK) ve TİGEM'i entegre ederek bir çalışma başlattık. Bu çalışmanın meyvelerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bununla et ve sütte üretim ve verimi artırmaya hedefliyoruz.776 BİN HEKTAR ARAZ BOŞ: İki yıl önce ekilmeyen araziler tespit edildi. Mülkiyeti ilgili kişilerde kalmak kaydı ile öncelikli o lokasyondan başlayarak isteyenlere kiraya verilmesi, elde edilen kiranın da mülk sahiplerinin hesaplarına yatırılması konusunda yasa yürürlüğe girdi. Bunun yönetmelikleri bitti, yayınlanma aşamasında. Hangi arazilerin kullanılmadığını tarım il müdürlükleri uydudan takip edecek.776 bin hektarlık işlenmeyen tarım arazisi var.Burada buğday ve arpa üretilse yıllık 1.5 milyon ton ilave üretim olur. Bu da ekonomiye 9.5 milyar liralık katkı anlamına gelir.ÜRÜN DESENİ BELİRLENECEK: Ürün deseninin belirlenmesi için illerde teknik kurullar oluşturulacak.O ilin bütün durumlarını gözeterek, ziraat odaları ve bu işin ticaretini yapanlar ürün desenine karar verecekler. Bunlar bakanlığa gelecek.Biz de hepsini birleştirip, ülke planında bunları yeniden değerlendireceğiz. Ürün desenine uygun üretim yapan üreticileri destekleyeceğiz.MAKARNA İHRACATINI AÇTIK: Makarna ihracatını açtık. Yaklaşık bizim tahminlerimize göre bir milyon ton fazlalık vardı... Depoların boşaltması söz konusu oldu.Mısıra yeteri kadar yer açtık. Buğdayın toprak altında depolanması gibi atadan depolama konusu yeniden gündememize girdi.100 ORGANİZE TARIM BÖLGESİ: Kent tarımı ile üretim ve tüketimi yakınlaştırmamız gerekiyor.Özellikle sera üretimlerinin en büyük girdisi enerji.Jeotermal enerji ile 5 yılda 100 organize tarım bölgesi yapacağız. 10'u kısa sürede hizmete girecek.Türkiye genelinde eşzamanlı olarak 7 bin 642 personelin katıldığı 55 bine yakın denetim yapıldı. 245 tanesinde sadece uygunsuzluk tespit edildi. Gerekli idari işlemler yapıldı... Bu denetimleri üçer haftalık periyotlarla sürdüreceğiz. Yarından itibaren farklı sektörlerde denetimler 81 ilde yapılacak. Gıda denetimi konusunda tavizsiz şekilde devam edeceğiz. Zeytin fıçısına çıplak giren vatandaş vardı, bununla ilgili kapatma işlemi gerçekleştirip suç duyurusunda bulunmuştuk. Tüm vatandaşlarımız gönüllü gıda denetçisi olsun.Yangınların yüzde 86'sı insan unsuru kaynaklı. Yüzde 14'ü doğal nedenler. İhmal, dikkatsizlik, boş vermişlik büyük oranda var. Bir şey olmaz tabirinden vazgeçmemiz gerekir. Sabotajlarla ilgili yangınların faillerinin yakalandığına dair İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması varDeprem bölgesinde yaklaşık 43 bin küçükbaş, 26 bin kovan, 550 bin kanatlı hayvan dağıtımı yaptık. Büyükbaş hayvan ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda verimi yüksek hayvanların dağıtımı başlayacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde 1 milyon ton buğdayın Türkiye'de işlenip un haline getirilerek Afrika'ya sevkiyatı konusunda mutabık kaldılar. Bu konudaki detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.Gönen'deki dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı organize tarım bölgesi olacak. Burada 8 bin hektara 42 bin dekar başvuru geldi. Bu tarımsal üretime ilgiyi gösterir. Orada bir ekosistem oluşacak ve aynı zamanda sıfır atıkla yönetilecek.TÜBİTAK ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'yle yapay zekâ teknolojisinde rekolte tahmini konusunda bir çalışma başlattık. Pilot uygulamanın sonuçlarına göre bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Aynı zamanda işlenmemiş tarım arazilerinin uydu ve yapay zekâ teknolojisiyle tespitini de içerecek şekilde genişleteceğiz.2023 yılı içerisinde 40 milyar TL destek ödendi, sene sonu itibarıyla bu rakam 64 milyar TL'ye çıkacak.