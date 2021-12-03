Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Fedakâr sağlıkçıların zammı 1 Ocak’tan itibaren geçerli





Emekli hekimlerin gelirine ilave olarak, uzman hekimler ve diş hekimlerine 17 bin maaş katsayısı ile 3 bin 56 lira tutarında ilave ödeme tutarı, ek göstergenin 40 bine çıkarılmasıyla 7 bin 191 lira olacak. Pratisyen hekimlere 13 bin katsayı ile 2 bin 337 lira tutarındaki ilave ödeme 22 bin katsayısı ile 5 bin 933 liraya çıktı. Toplam 25 yıllık hizmeti olan uzman doktor, emekli olduğunda (4 bin 912 + 7bin 91 lira) yaklaşık 12 bin 102 lira emekli aylığı alacak.