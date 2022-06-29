Başkan Erdoğan o sözlerle duyurdu! Savunmada milli devrim





DEMİR: SEKTÖR KABUĞUNU KIRDI



Türk savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği sistemlerin sahada başarıyla kullandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de artık sadece iç taleple yetinecek bir sektör olmaktan çıktıklarını söyledi. Demir, sektörün kabuğunu kırıp dünyanın pek çok ülkesine özgün ürünleri başarıyla teslim ettiğini vurguladı.