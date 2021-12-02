Başkan Erdoğan’ın müjdelediği destek paketinin detayları belli oldu! Üretim, istihdam, yatırım için kredi muslukları açılıyor





BİRİNCİ PAKETLE 12.5 MİLYARLIK KREDİ HACMİ



KGF bugüne kadar 1 milyon 282 bin firmaya 636.8 milyar lira ticari krediye karşılık 550 milyar lira kefalet sağladı. Başkan Erdoğan, Fon aracılığıyla iki yeni destek programının başlatılacağını duyurdu. İki paketin ayrıntıları şöyle; İlave İstihdam Destek Paketi ile 12.5 milyar lira kredi, 10 milyar lira da kefalet hacmi oluşacak. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza, istihdama kattıkları her yeni sigortalı çalışan için azami 100 bin lira KGF kefaleti ile krediye erişim imkanı sağlanıyor.