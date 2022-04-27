Başkan Erdoğan’ın müjdelediği İMECE 15 Ocak’ta yola çıkıyor





KAMERASI YERLİ



Yerli ve milli gözlem uydusu Türk mühendis ve teknisyenler tarafından tasarlanıp geliştirildi. Kamerası OPMER Optik Araştırmalar Merkezinde üretildi. Şu anda İMECE'de kullanılan kameraya yurt dışından sipariş vermek isteyen ülkeler var. Kamera satışı ile ilgili bir ön anlaşma da imzalandı. Kameranın kilogram başına ihracat değeri 86 bin avro olacak.