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Giriş Tarihi: 13.11.2021 14:48

Bayraktar TB2 Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı: Daha fazla almaya geliyorlar

İHA
Bayraktar TB2 Rusya’da büyük yankı uyandırmıştı: Daha fazla almaya geliyorlar

İHA-SİHA teknolojisinde ihraç edilen ülke sayısında lider konumunda bulunan Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvelerini almaya devam ediyor. Ukrayna, 2022 yılında bir parti daha Bayraktar TB2 (SİHA) sipariş edeceklerini açıklarken, konuyla ilgili ilginç çalışmalar yaptıklarını duyurdular.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ülkenin doğusundaki Donbass bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) alacaklarını ifade etti.

Reznikov, "Türk ortaklarımız Bayraktarları üretmek için Ukrayna motorlarını kullandıklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl daha fazla (Bayraktar) alacağız. Ama bunun Ukrayna Bayraktarları olacağını belirtelim. Türkiye'de üretilecekler ama Ukrayna'ya ait olacaklar. Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmasının 51. maddesi uyarınca bağımsızlığımızı korumamız için kullanılacaklar" dedi.



"İLGİNÇ ÇALIŞMALAR VAR"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy de, "Biz bu duruma 1 günde ya da 2 günde gelmedik. SİHA kullanımı için taktikler geliştiriyoruz. Metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'DA BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI"

Ukrayna, TB2'leri ilk kez 26 Ekim'de Donbas bölgesinde Rusya yanlısı milislere karşı kullanmış, olay Rusya Moskova'da büyük yankı uyandırmıştı.

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Bayraktar TB2 Rusya'da büyük yankı uyandırmıştı: Daha fazla almaya geliyorlar
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