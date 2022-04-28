Binlerce kişi hapis cezasından kurtulacak! Etkin pişmanlıktan yararlanma koşulları SABAH’ta!

CEZA YARI YARIYA DÜŞER

Diğer ifadeyle soruşturma (savcılık) ve infaz (cezaevinde olanlar dâhil olmak üzere mahkûmiyetleri kesinleşenler) aşamasındakiler için hapis cezası yarısı oranında düşürülmüş olur. Ayrıca kovuşturma (ceza yargılaması) evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi durumunda verilen ceza üçte bir oranında indirilir. Burada hâkimin takdir hakkı bulunmuyor. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza yarı yarıya düşürülecek.