8. Gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadı.



CEVAP:



BOTAŞ'ın alt yapı yatırımlarında herhangi bir eksiklik söz konusu olmayıp, bütün kompresör istasyonları, tesislerimiz ve ekipmanlarımız emre amade hazır durumdadır. Bu kapsamda, 2050 yılına kadar BOTAŞ Master Planını hazırlamıştır. Şimdiye kadar yapılan ilave yatırımlarımız aşağıda sunulmuştur.



Tanap: 17.3 milyon m3

Türk Akım: 48 milyon m3

Dörtyol Fsru: 21milyon sm3 pik 28 milyonsm3

Marmara Ereğlisi send out kapasite artımı 18 milyon sm3 den 37 milyon sm3'e çıkarıldı (Depolama kapasitesi 160 milyon sm3)

Saros FSRU 21milyon sm3 pik 28 milyonsm3 (Yapım aşamasında)

İletim arz güvenliği için afyon seçköy dgbh 280 km 40 inch

Etki fsru 21milyon sm3 pik 28 milyonsm3 (özel sektör)

Aliağa Ege gaz LNG Terminali send out kapasite artımı 16 milyon sm3 den 40 milyon sm3'e çıktı (özel sektör) ((Depolama kapasitesi 170 milyon sm3)

Mucur Kompresör İstasyonu ters yöne, doğu yönüne basması için gerekli borulama ve vana çalışmaları yapıldı.

Doğubeyzatıt, Hanak ve Sivas Kompresör istrasyonlarına ilave üniteler eklendi

Bismil Bingöl dgbh iletim güvenliği için yapıldı (20 inch 120 km)

Aliağa pig-Üçpınar pig dgbh (36 inch-16 km)

Demirciler Düzce- Adfapazarı dgbh (20 inch-155 km)

Tuzgölü dg depolama 1 bcm den 5.4 bcm'e kapasite artımı send out kapasitesi 40 milyon sm3 den 80 milyon sm3'e kapasite artırımı

Silivri dg depolama 2,8 bcm den 4,6 bcm'e depolama kapasitesi artımı ve send out kapasitesi 25milyon sm3 den 75 milyon sm3'e kapasite artırımı



9. Üreticiler, sanayiciler, ihracatçılar son anda bilgilendirildi. BOTAŞ daha önceden de biliyordu.



CEVAP:



Bu konudaki iddia gerçeği yansıtmamaktadır. 19 Ocak 2022 tarihi itibariyle EPİAŞ şeffaflık platformu ve BOTAŞ Elektronik Bülten Tablosu aracılığıyla İran Milli Gaz Şirketi'nin 20 Ocak 2022 tarihi itibariyle 10 gün süreyle gaz arzı yapmayacağı ilan edilmiştir. Ayrıca, BOTAŞ tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde kısıntı/kesinti uygulanacak tüm müşterilerine gönderilen yazı ile 20 Ocak 2022 saat 08:00 itibariyle kısıntı/kesinti yapılacağı bildirimi yapılmıştır.

10. Sanayicinin taleplerine kulak tıkadılar.

CEVAP:

Enerji ve Sanayi Bakanlıklarınca 23 Ocak'ta yapılan toplantıda, sanayicilerimizden gelen doğal gaz kısıntılarındaki muafiyet taleplerine ilişkin olarak sanayicilerimizin kritik sektörlerle ilgili taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza iletmesi ve yapılacak değerlendirmeye göre gaz muafiyeti sağlanacak kritik sektörlerin belirlenmesi ile doğalgaz kısıntısı konusunda yeni düzenlemelerde bulunulacaktır.