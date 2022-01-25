3. İran'ın gaz kesintisi daha da uzayacak.

CEVAP:

İran tarafından doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza sebebiyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile gaz arzı sağlanamayacağı bildirilmiştir. Bu süreçte, ülkemiz doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik İran tarafında teknik ve üst düzey temaslara başlanmış olup görüşmeler sürdürülmektedir.



4. Türkiye yaz aylarında gaz fiyatları yükselince depolardaki gazı bitirdi.



CEVAP:



Türkiye'nin yaz dönemi doğal gaz talebi uzun dönemli doğal gaz alım ve satım anlaşmalarımıza bağlı boru ve LNG arz kaynaklarından sağlanmaktadır. Yaz döneminde doğal gaz depolama tesislerimizde depolama yapılmakta olup her yıl olduğu gibi bu yıl da planlamalarımız kapsamında depolama tesislerimizde azami miktarda doğal gaz depolanmıştır. İhtiyaç duyulan günlerde her iki depolama tesislerimizde doğal gaz depolarından gaz kullanımı yapılmaya planlamalarımız çerçevesinde devam edilmektedir.



5. Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşılıyor.



CEVAP:



LNG ve boru hattı ile sağlanan arz kaynaklarından ülkemize yapılan doğal gaz arzında geçmiş yıllarda da sık sık özellikle kış dönemlerinde kısıntı/kesintiler yaşanmıştır. Bu sorunların çözümü amacıyla son yıllarda iletim hattı, depolama kapasitesi artırımı, LNG ve FSRU terminallerimizin kapasitelerinin artırımı, kompresör istasyonları, Tanap ve Türk Akım hattı gibi yatırımlarımız tamamlanmıştır.

Son yıllarda LNG ve depolama kapasitelerimiz artırılmasına dair yapılan yatırımlar sonucunda son 5 yılda doğal gazda herhangi bir kesinti/kısıntı uygulaması yapılmamıştır. Ancak ülkemizin tamamında etkisini devam ettiren olağanüstü soğuk hava koşullarına bağlı olarak 73 ilimizde rekor doğal gaz tüketimleri yaşanmakta olup, buna bağlı olarak ısınma amaçlı evsel tüketimler %60 oranında artmış ve ayrıca İran arz kaynağında da kesinti yaşanması ile birlikte doğal gazda bu dönemde kısıntı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.