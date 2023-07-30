Buğday rekora koşuyor

Dünyanın en temel gıda maddeleri arasında yer alan buğdayda Türkiye yeni bir rekora koşuyor. Hasadın tamamlanmak üzere olduğu buğday ve arpada beklentilerin üzerinde bir rekolte artışı öngörülüyor. Hatırlanacağı üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıl buğdayda 20 milyon 500 bin ton, arpada ise 8 milyon 600 bin ton rekolte tahmini açıklamıştı. Hasadın tamamlanmak üzere olduğunu belirten çiftçiler, buğdayın 21 milyon tonu aşabileceğini, arpanın ise 9 milyon tona yaklaşılacağını vurguladı. Bu yıl mevsimin nisan ayına kadar kurak geçtiğini anlatan çiftçiler, "Ancak nisan yağışları çok güzel geldi. Buğdaya da arpada da rekolte arttı. Beklentiler aşılacak" dedi.Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bu yıl tarımda kış kuraklığının yaşandığını belirterek, "Eylül-ekim aylarında ekim yapıldı. Ancak kış mevsimi çok kurak geçti. Bu çiftçimizin beklentilerini düşürmüştü ki nisan ayında gelen yağışlar doping etkisi yaptı. Hem buğday hem de hububatta tarladan gelen bilgiler beklentilerin üzerinde bir rekoltenin geleceğini gösteriyor" dedi.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı alım fiyatlarının da çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Reis, şöyle devam etti: "TMO ekmeklik buğdayı ton başına 8.350 TL, makarnalık buğdayı 9.100 TL, arpayı ise 7.100 TL olarak açıkladı. Ancak mahsül arttığı için piyasada buğday fiyatı düşük kaldı. Ekmeklik buğday ton başına 7 bin TL, durum buğdayı da 8 bin TL'ye kadar düştü. Son dönemde durum buğdayında ihracat izninin çıkacağı yönünde söylentilerle piyasada fiyat 10 bin TL'ye yükseldi."Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya-Karaman bölgesinde hasadın yüzde 80'i tamamlandı. Geçen yıl bölgede 2 milyon ton buğday, 1 milyon ton da arpa hasadının yapıldığını anlatan Karatay Ziraat Odası'nda Rıfat Kavuneker, "Bu yıl nisan ayına kadar yağışlar çok kötüydü o nedenle de rekolte beklentimiz çok düşüktü. Ancak nisan yağmurlarıyla ürün toparladı. Buğdayda 3 milyon ton, arpada da 1.5 milyon ton rekolte bekliyoruz" dedi. Rekoltenin beklentileri aştığını anlatan Kavuneker, "Rekolte iyi ancak kalite geçen yıla göre düştü. Rekolte artsa da kalite düştüğü için çiftçinin kazancı çok artmadı" diye konuştu.Arpa ve buğdayın yanı sıra nohut ve kırmızı mercimekte de hasat tamamlanmak üzere. Geçen yıl nohutta 580 bin ton hasadın yapıldığını anlatan Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Nohutta bu yılki rekolte beklentisi de geçen yılla aynı açıklandı. Ancak verim iyi geldi. 600 bin tonu görebiliriz. Kırmızı mercimekte de 400 bin ton beklenti var. Bu oran da az miktarda aşılabilir" dedi. Girdi maliyetlerinin geçen yıla göre yüzde 86 arttığını anlatan Özdemir, şöyle devam etti: "Ancak nohut fiyatı geçen yılla aynı. Kırmızı mercimek ise son üç yıldır sabit. Çiftçimiz maliyetleri arttığı için çok sıkıntılı. İhracatta da kota ve kısıtlama geldi. Buna göre nohutta ihracat yapan firma geçen yıl yaptığı oranın bu yıl yüzde 50'sini ihraç edebilecek. Mercimekte ise son üç yıllık ihracat ortalamasının yüzde 7.5'ine izin veriliyor. Çiftçi bu kotaların artmasını bekliyor."Konya'da TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki 492 dekarlık hububat ekili tarlalarda rekolte, uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor. İşletmenin Müdür Yardımcısı Ertuğrul Kılınç, sulu üretimde dekarda 700 kilogram arpa alındığını belirterek, şunları söyledi: "Şu anda 32 bin dekarda arpa, 32 bin dekarda da buğday üretimi yapıyoruz. Verim beklediğimizin de üzerinde gerçekleşiyor. Dairesel sulama sistemleriyle 492 bin metrekarelik tarlada dekarda 700 kilogram verim alıyoruz. Bu yıl, işletmemizin kurulduğu 1942'den bu yana en yüksek rekolte olan 26 bin ton rekolte bekliyoruz."