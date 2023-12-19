Çalışan emekliye ikramiye 2024’e sarkmayacak

Çalışanemeklilere 5 bin liralık ikramiye yeni yıldan önce hesaplara geçiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi yatırmak için SSK'lılar için 17-26, Bağ-Kur'lular için de 25-28'i arasındaki aylık ödeme takvimini beklemeyecek.Meclis Genel Kurulu, 2024 bütçe yasa teklifine ilişkin görüşmelerin ardından çalışmalara ara vermeyerek 5 bin liralık ikramiyenin de yer aldığı torba teklifi görüşecek. Toplam 4.7 milyon çalışan emekliye 5 bin liralık ikramiyeye ilişkin düzenlemeyi içeren yasa teklifi yılbaşından önce yasalaşacak. Yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ikramiyeler emeklilerin hesaplarına geçecek. Çalışan emeklilere toplamda 23 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Böylece 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenen ikramiye tutarı 75 milyar lirayı geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu tutarı 2023 bütçesinde ayırırken, birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla emeklilere bir defalığına verilen ikramiye 11-15 Kasım tarihlerinde ödendi. Kasım ayında yapılan ödemeden, herhangi bir işte çalışmayan emekliler yararlandı. Emekli ikramiyesinden çalışan emeklilerle birlikte Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtla çiftçiler yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan çalışma ile hem çiftçiler hem de çalışan emekliler kapsama alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık ve gelir alanlardan daha önce ikramiye ödenmemiş olan herkese ikramiye verilecek.İKRAMİYE düzenlemesinin yer aldığı yasa teklifi kapsamında Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 öncesine ait borçları silinecek. Bu kapsamda, devlet 1 milyon 879 bin 401 kişiye ait 1 milyar 835 milyon 604 bin lira borcun tahsisinden vazgeçecek.