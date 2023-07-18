Çalışan hareketliliği kısıtlanamaz

Rekabet Kurulu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Kurul, aralardında dev markaların da yer aldığı 16 firmaya işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yapmak suretiyle birlikte hareket etme suçundan ceza verilmesini talep etti. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yapmak suretiyle bazı teşebbüsler tarafından birlikte hareket etme suçunun işlenip işlenmediğine dair soruşturma açıldığını hatırlattı. Soruşturma Heyeti Temsilcisi, soruşturma sürecinde "soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması" yapıp yapmadıklarının incelendiğini belirtti. 16 şirketin ilgili kanunun 4. maddesini ihlal ettiklerini belirten temsilci, bu nedenle idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatini dile getirdi. İş gücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan veya dolaylı olarak yapılan bu anlaşmalar, çalışanların şirketler arasındaki geçişlerinin engellenmesine, çalışanların daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum kalmasına neden olabiliyor.