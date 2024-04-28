Çalışma meclisi yarın toplanıyor

Hükümet, çalışma hayatının en eski sosyal müzakere kurumu olan ve beş yıl aradan sonra yeniden toplanacak Çalışma Meclisi'nde sendikalar başta olmak üzere sosyal tarafları dinleyecek. Hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle çalışanlarının sorunlarını tespit ederek, çözüm yollarını masaya yatıracak. 29-30 Nisan'da toplanacak Çalışma Meclisi'nin odak noktasını "emekçinin korunması" başlığı oluşturuyor. Toplantıya TÜRK-İş, HAK-İŞ, DİSK, TİSK, Memur-Sen, Kamu-Sen, TOBB ve TESK davet edildi.Külliye'de iki gün boyunca düzenlenecek panellerde çalışma hayatının güncel sorunları tartışılacak, çözüm önerileri masaya yatırılacak. Kıdem tazminatı, esnek çalışma modelleri, asgari ücret ve emekli aylıkları gibi ücret artışlarının detayları mercek altına alınacak. 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri tek çatı altında toplayacak Türk İş Kanunu konusunda da görüş alışverişi yapılacak. Çalışanların üzerindeki vergi yükünün azaltılması, gelir vergisi dilimlerinde çalışanların lehine güncelleme yapılması gibi talepler dile getirilecek.Son toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal tarafları ağırlayacak. 30 Nisan Salı günü Beştepe'deki programda sendika temsilcileri aynı masa etrafında buluşacak. Erdoğan'ın sosyal taraflara seslenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne yönelik mesajlar verecek. Rapor ve sonuç bildirgesi sendikaların da katılımı ile ileri bir tarihte açıklanacak.Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13. Çalışma Meclisi öncesinde görüş alışverişinde bulunmak üzere işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya geldi.