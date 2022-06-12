Gram altın fiyatı ve çeyrek altın bugün ne kadar soruları bugünün en çok araştırılan konuları arasında kendine yer alıyor. Yatırımcısından meraklısına pek çok kişi, güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili en güncel bilgileri, her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den takip ediyor. Özellikle, Düğün sezonunun açılmasıyla birlikte hediyelik alışverişi için kuyumcular uğrak mekan halini alırken, altının gram fiyatı değer kazanması dolayısıyla yatırımların yönü de bu konuya kaydı. Peki, 12 Haziran Pazar gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düşer mi yükselir mi? İşte altın fiyatları güncel ve canlı takip ekranı



ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ? (12 HAZİRAN)



Altının gram fiyatı bin liranın üstüne çıkarak 2022 rekorunu tazeledi. Altın uzmanları yaşanan bu yükselişin, dünyada artan enflasyonist baskıları ve resesyon (Ekonomik durgunluk) endişelerinin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, güvenli liman altın talebinin arttığını yorumladı.



GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?



Gram altın ve çeyrek altın fiyatları, hafta başından beri hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Son olarak gram altın 1030 lira sınırında yer alırken, çeyrek altın fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor.



Peki, altın fiyatları daha yükselir mi, düşer mi?



İşte güncel ve canlı altın fiyatları 12 Haziran...