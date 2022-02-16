Giriş Tarihi: 16.2.2022 11:32 Son Güncelleme: 16.2.2022 12:11

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni sistemi duyurdu: Binalarda artık zorunlu olacak AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalar için yeni sistemi ve değişikliği duyurdu. Yapılacak düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Merkezi sıcak su sistemli binalarda sıcak su re-sirkülasyon pompası zorunluluğu getirilerek musluklarda daima sıcak suyun hazır olması sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapacağı değişiklikle binalarda lavabo musluk debileri sınırlanacak, sıcak su re-sirkülasyon pompası kullanımı zorunlu olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5-6 Şubat'ta Antalya'da düzenlenen "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde yer alan "İklim dostu yeşil binaların yapımına öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılması" başlıklı madde kapsamında yapılacakları duyurdu.

Bu kapsamdaki en önemli düzenlemelerden birini Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünce hazırlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklik oluşturuyor. Edinilen bilgiye göre, düzenlemede özellikle su tasarrufuna ilişkin alınacak tedbirler dikkati çekiyor. Düzenlemeyle binalarda suyun daha tasarruflu tüketilmesi amacıyla, sıhhi tesisat projelerinde lavabo musluk debileri dakikada 6 litre, duşlarda ise dakikada 8 litre ile sınırlandırılacak. Kullanılacak armatürlerin de buna uygun olarak mahal listesinde yer alması sağlanacak.