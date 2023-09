CHP Togg’a hayran kaldı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri Togg Bursa'nın Gemlik ilçesinde yer alan Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Gövde, boyahane ve montaj olmak üzere üç bölümden oluşan üretim tesisini gezen heyet, burada yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Komisyon üyeleri fabrikanın içindeki pistte yerli otomobil Togg'u deneyimleme imkânı buldu. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Togg'un, Türkiye'nin gurur projesi olduğunu belirterek, "Değişen ve dönüşen mobilite sektöründe Türkiye'nin 'Ben de varım' dediği önemli bir proje" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, "Türkiye'nin hem geleceği hem de umudu olan bir ekosistem olarak karşımızda duruyor" değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise, "Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden, hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 kilometre hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, test sürüşünün ardından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok ancak bunun tüm sektörlerde ve tüm bu yatırım yapmak isteyen kesimler için eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil kullanıcıların değil tüm devlet kurumlarında makam aracı olarak kullanılmasını da önemsiyoruz. İlk defa bineceğim. Tabii gurur verici... Milli bir otomobilimizin olması elbette önemli" dedi. Şevkin, yerli otomobilin asla politik malzeme olmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ar-Ge çalışmalarının sürdüğünü gördük. Üretim bantlarının burada geliştirildiğini gördük. 3 binin üzerinde çalışanın ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Şu anda 156 bini bulan makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz."Türkiye'nindoğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip. Togg, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20'den 80'e batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü'nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek. 2026'da yeni model akıllı cihazların ürün ailesine katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişi olacak.CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, "Bunlar stratejik ürünler. Cari açığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı var. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Böyle girişimlerin de artarak devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz de her zaman destekçisiyiz. İnşallah daha da büyür. Daha bunun gibi Türkiye'de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur" dedi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer de, "Hakikaten ülkemize mal olmuş, milli değeri olan bir proje. Üretmeden biz bu ülkeyi büyütemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım. Altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz, siyasi asla malzeme olmasın."