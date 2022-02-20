Çiftçi enerjisini kendi üretecek: Uzun vadeli düşük faizli kredilendirme geliyor

Enerji Bakanı Dönmez, AHaber canlı yayınında on binlerce çiftçiyi ilgilendiren ve tarımsal sulama amaçlı enerji faturalarını ortadan kaldıracak yeni düzenleme hakkında bilgi verdi.
Tarımsal sulamada kullanılan enerji için bir çalışma aşamasında olduklarını aktaran Enerji Bakanı Dönmez, "Tarımsal sulamada biz şimdi teşvik ediyoruz, Hazine Bakanlığımızla müşterek çalıştığımız bir program var, çiftçilerimize güneş santralleri kurulumuyla ilgili uzun vadeli, düşük faizli bir kredilendirme imkanı da olacak" diye konuştu.
40 BİN İLA 200 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞEN MALİYETLE KURULABİLİYOR
Güneş enerjisi ile tarımsal sulama sistemi günümüzde giderek yaygınlaşırken, kullanım alanları da her geçen gün genişliyor. Özellikle şebeke elektriğinin bulunmadığı tarıma elverişli alanlarda mazot ile sulama son derece maliyetli olurken, elektrik kullanımı da çiftçilerin sırtında büyük bir yük oluşturuyor. Bunun için geliştirilen solar sistemler çeşitli firmalarca 40 ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Güneş paneli kurulumu tamamlandıktan sonra çiftçi tarlasını en az maliyetle sulayabiliyor. Güneş enerjisi ile sulama sistemleri, güneşten aldığı enerjiyi, elektrik enerjisine çevirirken, sistemde kullanılan sürücü sayesinde dalgıç pompalar çalıştırılıyor.
ÇİFTÇİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI SUNULACAK
Çiftçinin enerji maliyetlerinden kaynaklı masraflarını ortadan kaldırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı arasında yürütülen çalışma ile şimdi çiftçiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunulacak.
Böylece çiftçiler kuracakları bir sistemi alan büyüklüğüne göre 5 ila 10 yılda amorti edebileceği gibi bu süreden sonra ise enerji maliyetleri tümüyle ortadan kalkacağı için tüm gelir ceplerine kalacak.