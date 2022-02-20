Çiftçi enerjisini kendi üretecek: Uzun vadeli düşük faizli kredilendirme geliyor





ÇİFTÇİYE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI SUNULACAK



Çiftçinin enerji maliyetlerinden kaynaklı masraflarını ortadan kaldırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı arasında yürütülen çalışma ile şimdi çiftçiye düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sunulacak.

Böylece çiftçiler kuracakları bir sistemi alan büyüklüğüne göre 5 ila 10 yılda amorti edebileceği gibi bu süreden sonra ise enerji maliyetleri tümüyle ortadan kalkacağı için tüm gelir ceplerine kalacak.