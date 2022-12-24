Çifte destek! Yeni asgari ücret yeni rakamlar

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Örneğin; 12 bin lira brüt ücreti olan ve yıl boyunca sabit kalan bir çalışanın net ücreti Ocak'ta 9 bin 255 iken, Ağustos'tan itibaren 8 bin 505 liraya geriledi. Bu çalışandan 17 bin 15 lira vergi kesildi.