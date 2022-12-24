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Giriş Tarihi: 24.12.2022 12:30

Çifte destek! Yeni asgari ücret yeni rakamlar

Yeni yılda geçerli olacak olacak 8 bin 506 liralık asgari ücretle birlikte işverene işçi başına 250 liralık devlet desteği sağlanacak. Tüm çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan ücreti, gelir ve damga vergisi dışında tutulurken, 100 liradan 250 liraya çıkarılan destek de 2023 yılı ilk 6 ay boyunca geçerli olacak.

Çifte destek! Yeni asgari ücret yeni rakamlar

Yeni yılda geçerli olacak olacak 8 bin 506 liralık asgari ücretle birlikte işverene işçi başına 250 liralık devlet desteği sağlanacak.

ÇiFTE DESTEK!

Tüm çalışanların asgari ücret düzeyine kadar olan ücreti, gelir ve damga vergisi dışında tutulurken, 100 liradan 250 liraya çıkarılan destek de 2023 yılı ilk 6 ay boyunca geçerli olacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET YENİ RAKAMLAR

Asgari ücret desteğinden 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Asgari ücret zammıyla birlikte brüt ücretli işçi, memur daha az vergi ödeyecek.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI İLGİLENDİRİYOR

Örneğin; 12 bin lira brüt ücreti olan ve yıl boyunca sabit kalan bir çalışanın net ücreti Ocak'ta 9 bin 255 iken, Ağustos'tan itibaren 8 bin 505 liraya geriledi. Bu çalışandan 17 bin 15 lira vergi kesildi.

2 BİN LİRALIK KISMI İÇİN VERGİ ÖDENECEK

Bu kişi gelecek yıl hiç zam almadığı varsayımı ile 10 bin liraya kadar olan kazancından vergi alınmayacak. Ücretinin sadece 2 bin liralık kısmı için vergi ödenecek.

Ödenen toplam vergi 17 bin 15 liradan 6 bin 110 liraya düşecek.

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Çifte destek! Yeni asgari ücret yeni rakamlar
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