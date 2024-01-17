Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı! Yatırımlarda en yüksek pay ulaştırma-haberleşme sektörüne

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı'nda; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisine devam ettiklerini belirterek, "2024 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarını, 12'nci Kalkınma Planında yer alan temel politika ve hedefler ile 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programdaki öncelikleri ve bütçe büyüklüklerini dikkate alarak gerçekleştirmiştik. Yatırım Programındaki projelerin belirlenmesinde azami oranda seçici davranarak, 12'nci Kalkınma Planında öngörülen projeleri, deprem riski nedeniyle başlanması zaruret arz eden projeler ile sosyal ve ekonomik etkisi güçlü olup ivedilikle ekonomiye kazandırılması gereken projeleri önceliklendirdik" dedi.



2024 yılı Yatırım Programında kamu kurumları tarafından yürütülecek 12 binin üzerinde projenin toplam tutarının yaklaşık 7,3 trilyon TL'ye ulaştığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 YATIRIMLARINDA EN YÜKSEK PAY ULAŞTIRMA-HABERLEŞME SEKTÖRÜNE"



"Projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1 trilyon TL'yi aşmaktadır. 2024 Yılı Yatırım Programında deprem tedbirlerine yönelik olarak toplam 510 milyar TL tutarında projeye yer verilmiştir. 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki ödenekten en yüksek payı yüzde 31,7 ile ulaştırma-haberleşme sektörü alırken, eğitim sektörüne yüzde 15, madencilik sektörüne yüzde 10,5, tarım sektörüne yüzde 10, sağlık sektörüne ise yüzde 9,4, diğer sektörlere ise yüzde 23,4 pay ayrılmıştır. Büyüme stratejimizle uyumlu olarak daha fazla yatırım alanı oluşturmak, üretimi ve istihdamı artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, imalat sanayii sektöründe yüzde 156 artışla 15,2 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Geçtiğimiz 22 yıla mührünü vuran kalkınma hamlemize Yatırım Programı projelerimizi etkili bir şekilde hayata geçirerek kararlılıkla devam edeceğiz."