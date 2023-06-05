Demiryolu projeleri tam gaz devam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz. Aydın- Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir- Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu'ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları özverili çalışmalarla ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilikte Türkiye'nin çağ atladığını belirtti. Bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkardıklarını anlatan Uraloğlu, raylı sistemlere daha önceki dönemdeki gibi öncelik verileceğini söyledi. Uraloğlu, Ankara-İzmir, Mersin- Adana-Osmaniye-Gaziantep, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı, Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projelerini yakından takip edeceklerini kaydetti.