İstanbul Havalimanı’ndan 522 sefer yapıldı

Operasyonların aksamaması için önlemlerin en üst seviyeye yükseltildiği İstanbul Havalimanı'nda hava muhalefeti sebebiyle yapılacak seferler tedbir amaçlı olarak yüzde 30 oranında azaltılmıştı.

PLANLANAN 591 UÇUŞTAN 522'Sİ YAPILDI

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 12 Mart Cumartesi saat 19.28 itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan 591 uçuştan 522'sinin alınan önlemler neticesinde aksama yaşanmadan gerçekleştirildiği bildirildi.

HAVALİMANINA GELMEDEN UÇUŞ BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

Açıklamada, hava koşullarının seyrine göre alınacak Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı doğrultusunda yolcu mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde operasyonlara devam edileceği belirtilerek, yolcuların havalimanına gelmeden önce ilgili hav yolu şirketinin paylaşım ve duyurularını takip etmelerini, uçuş bilgilerinin kontrolünü sağlamalarını ve buna göre hareket etmelerini tavsiye edildi.