Doğal gaz şirketleri Elbistan'da "10 yıllık işi 10 günde" yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası hem üstyapı hem de altyapıda büyük hasarlar oluştuğu, depremin ilk anından itibaren AFAD koordinasyonunda tüm kurumların harekete geçtiği ve arama kurtarma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak altyapı sorunlarını gidermek için çalışmalar başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda BOTAŞ ve TEİAŞ'ın yanında elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin de sahada 7 gün 24 saat esasına göre mesai harcadığı kaydedilen açıklamada, 6 Şubat 13.24'te meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin depremden en çok etkilenen şehirlerin başında yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yaptığı kontroller sonrası, hasarsız ve az hasarlı binalarda vatandaşlara doğal gaz arzını sağlamak için hızla çalışma başlatıldığı belirtilerek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği teknik merkezi GAZBİR - GAZMER koordinasyonunda harekete geçen ekiplerin Türkiye'nin birçok noktasından desteğe geldiği aktarıldı.

İlk olarak doğal gazın evlere ulaştırılmasının sağlandığı bildirilen açıklamada, evlerin içindeki tesisatlarda deprem ve hava şartlarından kaynaklı sorunların gaz arzında sıkıntı oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR - GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, depremden doğal gaz dağıtım şirketlerinin de ciddi şekilde etkilendiğini, ilk olarak iletim hattındaki hasarların 48 saat içinde Bakanlığın ve BOTAŞ'ın çalışmalarıyla tamamlandığını anlattı.

Kalan kısımların ise dağıtım şirketleri tarafından kısa süre içinde onarıldığını, ancak gaz arzının hanelerin kapılarına kadar getirilmesine rağmen ısınmaya geçilemediğini aktaran Akman, şunları kaydetti:

"Gazı verdiğimiz halde özellikle yoğun kış şartlarının yaşandığı Elbistan, Malatya ve Adıyaman'da enerji arzı durduğu için kombi ve kazanlarda donmalar, su şişmelerinden kaynaklı patlamalar oldu. Bu da tamamen abonelerin firmalarla çözmesi gereken bir konuydu. Ancak bölgede bu tür işleri yapan insanlarımızın depremzede olması nedeniyle buna yönelik bir adım atılması gerekiyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez, sektörümüzün sosyal bir proje gerçekleştirmesi gerektiğini belirti ve sıkıntıların giderilmesi için bizleri talimatlandırdı."

Akman, koordinatör olarak GAZBİR-GAZMER'in görevlendirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz hemen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine mobilize olduk. İlk 24 saat içinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 70 teknik servis personel ve kendi bünyemizdeki 10 yöneticimizle bölgede çalışmaya başladık. Doğal Gaz Cihazları Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği başta olmak üzere çeşitli STK'ler destek verdi. Yaklaşık 10 milyon lira civarında malzeme ve servis maliyetini tamamen kendileri üstlenerek, bir miktar da GAZBİR - GAZMER katkısı sağlanarak Elbistan ilçemizdeki bu sorunları tamamen giderdik. Deprem sonrası yaklaşık 8 bin abone ilçede doğal gazı kullanmaya başladı. Bunların 5 bini bu servis hizmetine ihtiyaç duydu. Bu 5 bin abonemizin tüm kombileri, kazanları tamamen ücretsiz servis sağlanarak tamir ve tadilat işlemi, parça değişimi yapıldı. Artık onlar da doğal gazı en uygun ve en güvenli şekilde kullanıyorlar. Söz konusu operasyonun sevkiyatı da büyük bir başarıyla yürütüldü. 10 gün içinde 10 yılda Elbistan'a takılmış iç tesisat cihazlarını yeniden kontrol ederek güvenli bir biçimde abonelerimizin kullanımına açık hale getirdik. 10 günde 10 yıllık işi başardık."