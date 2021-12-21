Doğalgazda sosyal tarife geliyor

KIŞ tüm soğukluğu ile kendini hissettirirken vatandaş için bir müjde de doğalgaz için geldi. BOTAŞ
, evlere verilen doğalgazda sosyal tarifeye geçilmesi için yapılan çalışmalarda son aşamaya geldi. Hedef, konut ve bölgelerin özelliği, vatandaşın alım gücüne göre bir tarife belirlenmesi, dar gelirlerin daha düşük ücrete gaz kullanmasının sağlanması, hiçbir evin doğalgazının fatura nedeniyle kesilmemesi. AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi
, "Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde
havalar eksi 20, o civarda ve eksiye düştüğü süreçlerde bölgeyle ilgili bir çalışmanız var mı? Yani doğal gazın sübvanse edilmesi veya bedava verilmesine ilişkin" dedi. BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir
Yaylacı, sosyal faturaya yönelik yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi paylaştı. Yaylacı, "Evsel konutlara kademeli ve kullanım yerine göre bir şekilde fiyat belirlenmesi ve satılmasıyla ilişkin bir çalışmamız var. Bu, şu anda son aşamaya gelmek üzere, yakın bir zamanda belirteceğiz" dedi. Doğal gazla ilgili Türkiye
genelindeki farklı fiyat uygulamalarına ilişkin sorulara da yanıt veren Yaylacı şunları söyledi: "BOTAŞ olarak biz, her yerde aynı fiyattan gaz satıyoruz ancak dağıtım şirketleri bizden aldığı gazı kendi dağıtım bölgesindeki müşterilerine satmak zorunda. Bunu satarken ise EPDK
tarafından belirlenen bir tarifeyle yapmış oldukları yatırımlar, harcamalara ve müşterilerin gaz tüketimine bağlı olarak bizden almış oldukları fiyatın üzerine sistem kullanım bedeli olarak farklı bir fiyata koyarak abonelerine satmaktalar. Bu yüzden kontrol bizde değil."