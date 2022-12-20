Tüm doğaseverler buluşuyor: Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek

"ATIKSIZ BİR DÜNYA" İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni ile ilgili yaptığı açıklamada ise programın detaylarına ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

"Bakan Murat Kurum'un ev sahipliğinde, 23 Aralık 2022 Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin ana teması İklim ve Gençlik olacak. Zirve sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisi açılışıyla başlayacak.

Zirvenin ilk bölümünde 'İklim İçin Gençlik Hareketi' paneli düzenlenecek. Zirve 'Ortak Evimiz Dünya' söyleşisiyle devam edecek. Sayın Emine Erdoğan'ın teşrifleri sonrası 'Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya' içeriğiyle bir müzikal sergilenecek. 'Sıfır Atık 5. Yıl Filmi' gösterilecek ve konuşmalara geçilecek. İki iklim elçisinin konuşması sonrası Bakan Murat Kurum'un konuşmaları, ardından Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin hitapları gerçekleşecek. Konuşmaların bitiminde Sıfır Atık Ödül Töreni yapılacak."

MASTERCHEF'LER, ZİRVEDE "SIFIR ATIK MUTFAĞI" KURACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zirveye MasterChef programının 3 şefi de katılacak ve Sıfır Atık Mutfağı kurulacak. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de ziyaret edeceği mutfakta, Masterchef programı şefleri tarafından Sıfır Atık yemekleri pişirilecek.

Deniz Sağdıç ile birlikte atık malzemeler kullanarak Kauai kuşu sanat eserine dönüştürülecek.

Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı video mesaj"Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirvemizi bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla yapıyoruz."da da 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'nin bu yıl İstanbul'da "İklim ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirileceğini ifade ederek, Sıfır Atık Hareketi'ne 5 yıl önce büyük bir heyecanla başladıklarını hatırlattı.

2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından GPS işaretlemesi yapılarak denize salınan deniz kaplumbağalarının iki senelik kayıtlı seyahatlerinden elde edilen datalar ile oluşturulan ''Evimin Yolları'' isimli dijital sergi fuaye alanında katılımcılar ile buluşacak. Zirvede Sıfır Atık ile ilgili bir çok etkinlik de yer bulacak.

"SIFIR ATIK KAHRAMANLARI" DAVETLİ

Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla genelge yayımlanmış, Atık Toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Atık toplayıcıları da kendilerine verilen 114 araçla zirvede olacak.