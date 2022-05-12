Son dakika: Doğu Akdeniz’de yeni dönem başlıyor! Petrol ve doğal gaz aramalarına yeni boyut kazandıracak





AKDENİZDE YENİ SONDAJ SÜRECİ

Gemi Taşucu'na geldikten sonra kısa bir aktivasyon periyodu yaşayacak. Üzerine bizim sondajlarımızla ilişkili ekipmanlar tekrar takılacak ve temmuz başı gibi Akdeniz görevlerine hazırlanacak. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, 8 tane derin deniz sondaj gemisiyle ülkemizin münhasır ekonomik alanı olarak tanımlanmış bölgelerde, yaptığımız sismik çalışmalardan sonra belirlediğimiz "prospect"lere göre "prospektive " alanlarda 8 farklı sondaj çalışması yaptık. Bunların jeolojik sonuçlarını değerlendirerek aslında yeni bir sondaj süreci daha başlatmak üzereyiz.