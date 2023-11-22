Döviz getiren şirkete vergi indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurtdışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını, kazancın ülkeye getirilmesi şartıyla artıracaklarını söyledi. Şimşek, dövizin ülkeye getirilmesini teşvik edecek uygulamanın detaylarına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yurtdışına hizmet olarak sunulan mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz. Böylece kurumlar vergisi mükelleflerimizin vergi yükünü bu kazançlar için yüzde 5'e düşürüyoruz." Şimşek, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince, yurtdışından elde edilen kâr paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yüzde 50'sini gelir ve kurumlar vergisinden istisna edeceklerini de ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu çerçevede yapısal reformları uygulamaya geçireceklerini ve vergi alanında da Orta Vadeli Program'da belirtilen politikalar üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.