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Giriş Tarihi: 25.8.2022 14:26 Son Güncelleme: 25.8.2022 14:30

Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir

Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir

Columbia Üniversitesi Profesörü ve Nobel ödüllü iktisatçı Joseph Stiglitz, “Faizleri artırmak arz tarafındaki problemleri çözmüyor. Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor.” ifadelerini kullandı.

Stiglitz, yaptığı açıklamada, arz yönlü enflasyonu hafifletmek için faizleri çok agresif artıran merkez bankalarının fiyat artışlarını tetiklediğini savundu.

Faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"STANDART FAİZ ARTIŞI ÖNEREN EKONOMİK MODELLERİ DAHA FAZLA ENFLASYONA YOL AÇABİLİR"

Stiglitz, şirketlerin iş hacmi kaybetmeden fiyatları artırabildiği "piyasa gücünün" ABD ve diğer ekonomilerde işaretlerinin görüldüğünü aktararak, standart faiz artışı öneren ekonomik modellerinin daha fazla enflasyona yol açabileceğini bildirdi.

"EV SAHİPLERİ YÜKSEK FAİZ MALİYETİNİ KİRACILARA YANSITIYOR"

ABD konut piyasasına atıfta bulunan Stiglitz, ev sahiplerinin yüksek faiz maliyetini kiracılara yansıtarak fiyat artışını beslediklerini belirtti.

"FAİZ ARTIRIMININ SORUNLARI ÇÖZMEYE KATKISI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Stiglitz, "Faiz artırmanın daha fazla gıda ve enerji üretimine ve arz sorunlarını çözmeye nasıl bir katkısı olabilir? Katkısı olacağını düşünmüyorum. Faiz artışı sorunların temeline inmiyor, durumu kötüleştirme riski barındırıyor." ifadelerini kullandı.

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Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir
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