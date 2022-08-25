Dünyaca ünlü Nobel ödüllü iktisatçı arz sıkıntılarına dikkat çekti: Agresif faiz artışları enflasyonu yükseltir

Faizleri artırmanın arz tarafındaki problemleri çözmediğini belirten Stiglitz, "Hatta daha da kötüleştirebilir çünkü arz sıkıntılarına yönelik daha fazla yatırım yapılması gerekir. Ancak faizlerin artırılması bu yatırımları zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.