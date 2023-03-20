Dünyanın en önemli motorlarından birisi olacak! FLAŞ ’Milli Muharip Uçak’ detayı

MMU'NUN MOTORU İÇİN TEI'NİN 200'Ü AŞKIN MÜHENDİSİ ÇALIŞIYOR

Mahmut Faruk Akşit, Milli Muharip Uçak'ın motoruyla ilgili ihale sürecinin tamamlanmadığını dile getirerek buna rağmen TEI'nin Türkiye'de partnerleriyle bu motoru geliştirmek için çalışmalara başladığını vurguladı. MMU'nun motoru için ekip kurduklarına değinen Akşit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda tam gaz çalışıyoruz. Milli Muharip Uçak'ın motoruna vakit ayıran, sadece bu motorla ilgilenen mühendislerimizin sayısı geçtiğimiz yıldan bu yana 200'ü aştı. Milli Muharip Uçak'ın tasarım çalışmalarında resmi ihale süreci tamamlanmamış olsa da biz, başladık. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorları, Milli Muharip Uçak'ın motoruna giden yolda birer basamak.