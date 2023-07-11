Meclis'te görüşülen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçenin yarısı deprem bölgesine gidecek. Ek bütçede deprem zararlarının giderilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek toplamı 527 milyar 290 milyon lira hesaplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadede enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmeyi makroekonomik anlamda en önemli hedef olarak belirlediklerini, enflasyonu düşürmek için kararlıkla mücadele ettiklerini söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe yasa teklifine ilişkin sunumunda ekonomi gündemini değerlendiren Yılmaz, ek bütçe ile vergi gelirlerinden 1 trilyon 71 milyar lira, vergi dışı gelirlerden 48.4 milyar lira olmak üzere bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 119 milyar lira ilave gelir öngördüklerini söyledi. Yılmaz, 2023 yılında diğer ödenek imkânları da dikkate alındığında deprem zararlarının giderilmesi amacıyla bütçeden toplam 762 milyar lira harcama yapılacağını belirtti.Eylülde kamuoyu ile paylaşmayı planladıkları Orta Vadeli Program (OVP) ile ekonominin ihtiyaç duyduğu yeni politikaları ve yapısal reform başlıklarını şekillendireceklerini kaydeden Cevdet Yılmaz, "OVP'deki ana çerçevemiz, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacaktır" dedi. Yılmaz, ayrıca programda, enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için uygulanacak politikalarla özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makroekonomik istikrarı ve bugüne dek elde edilen kazanımları kalıcı hale getirecek yeşil ve dijital dönüşüm de dahil olmak üzere yapısal reformların yer alacağını söyledi.AK Parti hükümetleri döneminde eşgüdüm içinde uygulanan para ve maliye politikaları ile enflasyonu düşürmeyi başardıklarını anımsatan Yılmaz, "Bugün de, geçmişte sağladığımız başarının devamıyla enflasyonu tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sabit ve dar gelirliler başta olmak üzere vatandaşlarımızın refahı üzerindeki küresel enflasyonist dalganın etkilerini hafifletecek tedbirler aldık. Orta vadede enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmek önümüzdeki dönemde makroekonomik anlamda en önemli hedefimiz olacak" diye konuştu. İşletmelere, girişimcilere 14 farklı Hazine destekli Kredi Garanti Fonu Paketi ile destek sağlandığını belirten Yılmaz, "23 Haziran itibarıyla sistemin başlangıcından itibaren sağlanan kefalet hacmi 730 milyar lirayı buldu. Bu kefalet hacmi kapsamında ulaşılan kredi büyüklüğü 870 milyar liraya ulaştı" dedi. Mal ve hizmet alım giderleri için 100.8 milyar lira,Faiz giderleri için 80.5 milyar lira,Cari transferler için 258.9 milyar lira,Sermaye giderleri için 67.4 milyar lira,Sermaye transferleri için 483.7 milyar lira,Borç verme giderleri için 51.2 milyar lira,Yedek ödenekler için 77.0 milyar lira.YILIN ilk çeyreğinde faiz tavanlarının kaldırılmasıyla Kur Korumalı Mevduat uygulamasına olan talebin arttığına dikkat çeken Yılmaz, "27 Haziran itibarıyla KKM bakiyesi 2.7 trilyon liraya ulaştı. Bu tutar toplam mevduatın yüzde 25'ini oluşturuyor. Uygulama başlamadan önce yüzde 60'ın üzerinde olan mevduatın dolarizasyon oranının ise bu tarih itibarıyla yüzde 40.7'ye gerilemiş olması son derece önemli" dedi. Yılmaz, ilk beş ayda 16 halka arzın gerçekleştiğini ve şirketlerin toplam 23.1 milyar lira kaynak oluşturduğunu söyledi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı emeklilere seyyanen zam çağrısının ardından gözler bugün Meclis Genel Kurulu'na çevrildi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekli aylığında da yüzde 25 zam öngören yasa teklifi görüşülecek. Emekliler için yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak konusu oldu. Kanun teklifine önergelerle ekleme yapılabiliyor. Bahçeli, "Emeklilerimize yüzde 25'lik maaş artışı gerçekçi bulunmamıştır. Seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması önerimizdir" dedi.ET bütçede deprem dışındaki bazı giderler şöyle: 65 yaş üstü yaşlılar, engelli aylığı, evde bakım destekleri için 44 milyar lira, engelli eğitim desteği, okul yemeği giderleri, ücretsiz ders kitabı için 26.3 milyar lira aktarılacak. Ek bütçenin 8.4 milyar lirası bireysel emeklilik devlet katkısı için, 8 milyarı esnaf, çiftçiye sağlanan Hazine destekli krediler için Halk ve Ziraat Bankası'na görevlendirme gideri olarak aktarılacak.İlave gelir tahmini ana gelir kalemleri şöyle: Gelir vergisi 201.4 milyar, kurumlar vergisi 163.1 milyar, dâhilde alınan KDV 237,3 milyar, ÖTV 306,6 milyar lira, MTV 32.6 milyar, damga vergisi 30 milyar, harçlar 28.6 milyar, banka ve sigorta muameleleri vergisi 33.2 milyar, diğer vergiler 38.3 milyar, vergi dışı gelirler ise 48.4 milyar lira.