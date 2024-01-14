Ek zammın maaşa yansıtılması hedefleniyor

2024 yılı bütçe maratonundan sonra çalışmalarına ara veren TBMM'yi yoğun bir mesai bekliyor. Meclis'in en önemli gündem maddesini çalışanlarla emekliler oluşturacak. Ek zammın bu ay içinde hızla yasalaştırılması ve emekli aylıklarına yansıtılması hedefleniyor. TBMM'nin yaklaşık 3 haftalık tatili sona erecek ve Genel Kurul 16 Ocak Salı günü mesaiye başlayacak. AK Parti, asgari üretin 17 bin liraya çıkartılması nedeniyle yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi hazırlıyor. 6-8 maddeden oluşacak teklif kapsamında işveren desteğinin 700 liraya yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi konular da yer alacak. Bakanlıklardan gelen isteklere göre teklife bazı eklemelerin de yapılması gündemde. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor.Kabine'de, SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak. Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar yükseltileceğinin de ele alınıp netleştirilmesi bekleniyor. Emekliler ile ilgili düzenlerin yasa ile yapılması gerekiyor. Bu nedenle Kabine'nin kararı doğrultusunda AK Parti hazırladığı teklife emeklilerle ilgili maddeleri de ekleyecek. AK Parti, kısa süre içinde teklifin yasalaştırılıp emeklilerin hızla ek zammın da yansıtıldığı maaşlarının hesaplarında olmasını planlıyor.