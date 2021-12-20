Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin’den STK’lara çağrı: Ya tam bağımsız ekonomi ya da kur-faiz girdabı, seçim bizim

"YA TAM BAĞIMSIZ EKONOMİ YA KUR FAİZ GİRDABI, SEÇİM BİZİM"

Gerçek bir piyasa ekonomisinin temel prensipleri olan serbest pazar, serbest kambiyo rejimi, serbest finansal sistem Türkiye Ekonomisi'nin vazgeçilmezleridir. Bu temel prensiplerden 'sapılacağı'nı iddia eden dezenformasyonlara prim vermek 'kendi ayağına kurşun sıkmak'tır. Artık kayıtsız şartsız üretim-yatırım-istihdam-ihracat odaklı bir ekonomiyi daha da önceliklendirecek, perçinleyecek bir anlayışı taçlandırmak, pusula haline getirmek iş dünyasını temsil eden tüm STK'ların tek önceliğidir. "Ya tam bağımsız ekonomi, ya kur-faiz girdabı. Seçim Bizim!"