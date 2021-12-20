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Giriş Tarihi: 20.12.2021 23:37 Son Güncelleme: 21.12.2021 00:04

Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin'den STK'lara çağrı: Ya tam bağımsız ekonomi ya da kur-faiz girdabı, seçim bizim

SABAH İNTERNET
Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin’den STK’lara çağrı: Ya tam bağımsız ekonomi ya da kur-faiz girdabı, seçim bizim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında "Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçları devreye alıyoruz." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbir kararlarından sonra dolar hızlı bir şekilde düşüşe geçerek 13 liranın altına karar düştü. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin, "Artık kayıtsız şartsız üretim-yatırım-istihdam-ihracat odaklı bir ekonomiyi daha da önceliklendirecek, perçinleyecek bir anlayışı taçlandırmak, pusula haline getirmek iş dünyasını temsil eden tüm STK’ların tek önceliğidir. Ya tam bağımsız ekonomi, ya kur-faiz girdabı. Seçim Bizim!" dedi.

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını aktardı.

DÖVİZ VE ALTINDA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbir kararlarından sonra döviz ve altın hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Dolarda yüzde 30'un üzerinde bir düşüş yaşandı ve 13 liranın altına kadar geriledi.

"ÜRETİM, YATIRIM VE İHRACATTA REKORLARA DOYMAYAN PİYASA EKONOMİSİNİ İNŞA ETMİŞTİR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin, "Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm kurumlarıyla etkin bir şekilde çalışan ve gerçek manada bir reel sektör, KOBİ devrimine dayanan, üretim, yatırım ve ihracatta rekorlara doymayan bir 'piyasa ekonomisi'ni başarıyla inşa etmiştir." dedi.

Açıklamalarına devam eden Alkin şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki dönem, ekonominin tüm paydaşlarına sürdürülebilir 'yeşil kalkınma devrimi' adına büyük bir görev yüklemektedir. Bunun en temel sacayaklarından birisi, vatandaşımızdan firmalara, STK'lardan araştırma kurumlarına, Türkiye Ekonomisi'ne yönelik'dezenformasyon saldırısı'na karşı topyekun mücadeledir.

"YA TAM BAĞIMSIZ EKONOMİ YA KUR FAİZ GİRDABI, SEÇİM BİZİM"

Gerçek bir piyasa ekonomisinin temel prensipleri olan serbest pazar, serbest kambiyo rejimi, serbest finansal sistem Türkiye Ekonomisi'nin vazgeçilmezleridir. Bu temel prensiplerden 'sapılacağı'nı iddia eden dezenformasyonlara prim vermek 'kendi ayağına kurşun sıkmak'tır. Artık kayıtsız şartsız üretim-yatırım-istihdam-ihracat odaklı bir ekonomiyi daha da önceliklendirecek, perçinleyecek bir anlayışı taçlandırmak, pusula haline getirmek iş dünyasını temsil eden tüm STK'ların tek önceliğidir. "Ya tam bağımsız ekonomi, ya kur-faiz girdabı. Seçim Bizim!"

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Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin'den STK'lara çağrı: Ya tam bağımsız ekonomi ya da kur-faiz girdabı, seçim bizim
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