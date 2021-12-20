Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin’den STK’lara çağrı: Ya tam bağımsız ekonomi ya da kur-faiz girdabı, seçim bizim

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını aktardı.
"ÜRETİM, YATIRIM VE İHRACATTA REKORLARA DOYMAYAN PİYASA EKONOMİSİNİ İNŞA ETMİŞTİR"
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi yazarı Kerem Alkin, "Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tüm kurumlarıyla etkin bir şekilde çalışan ve gerçek manada bir reel sektör, KOBİ devrimine dayanan, üretim, yatırım ve ihracatta rekorlara doymayan bir 'piyasa ekonomisi'ni başarıyla inşa etmiştir." dedi.
Açıklamalarına devam eden Alkin şu ifadelere yer verdi:
"Önümüzdeki dönem, ekonominin tüm paydaşlarına sürdürülebilir 'yeşil kalkınma devrimi' adına büyük bir görev yüklemektedir. Bunun en temel sacayaklarından birisi, vatandaşımızdan firmalara, STK'lardan araştırma kurumlarına, Türkiye Ekonomisi'ne yönelik'dezenformasyon saldırısı'na karşı topyekun mücadeledir.
"YA TAM BAĞIMSIZ EKONOMİ YA KUR FAİZ GİRDABI, SEÇİM BİZİM"
Gerçek bir piyasa ekonomisinin temel prensipleri olan serbest pazar, serbest kambiyo rejimi, serbest finansal sistem Türkiye Ekonomisi'nin vazgeçilmezleridir. Bu temel prensiplerden 'sapılacağı'nı iddia eden dezenformasyonlara prim vermek 'kendi ayağına kurşun sıkmak'tır. Artık kayıtsız şartsız üretim-yatırım-istihdam-ihracat odaklı bir ekonomiyi daha da önceliklendirecek, perçinleyecek bir anlayışı taçlandırmak, pusula haline getirmek iş dünyasını temsil eden tüm STK'ların tek önceliğidir. "Ya tam bağımsız ekonomi, ya kur-faiz girdabı. Seçim Bizim!"