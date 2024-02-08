Emekliye 5 bin lira otobüs ve suya indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmesi sonrasında milyonlarca emeklinin refah düzeyini artırmak için düğmeye basıldı. Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikrâmiyelerinin artırılmasından, elektrik, doğalgaz, toplu taşıma ve suyu indirimli kullanmaları hatta kira desteği verilmesine kadar birçok iyileştirme gündemde. İlgili bakanlık ve kurumlarda kapsamlı çalışma başladı. Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek. Ön plana çıkan başlıklar şöyle:Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban Bayramı ikrâmiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49.25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda. Bayram ikrâmiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor. AK Parti Grubu'nun bu ay sonu ya da mart başında yasa teklifini Meclis'e taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Çalışmalar "belediye ve merkezi yönetimin atacağı adımlar" olmak üzere iki başlıkta toplanarak hayata geçirilecek.Belediyeler Birliği ile "niyet beyanı" içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor. Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. İndirim oranları, hangi hizmetlerin bu kapsamda olacağı çalışılıyor.Kamukurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğalgazı indirimli kullanması üzerinde de duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alternatifler arasında yer alıyor.Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.