En düşük ücret % 107 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. 2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri 15 bin liraya yükseltildi. Birinci 6 ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. En düşük ücrete yaklaşık 107'e yakın zam yapıldı. Brüt 21 bin 750 liraya yükselirken, zammın ardından en düşük net ücret sosyal yardımlarla birlikte 18.500 ila 20.500 lira arasında olacak.2023-2024 yılları için geçerli olacak Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünde kamu işçilerinin taban ücretleri önce 15 bin liraya yükseltildi. Birinci altı ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı, 3 ve 4. Aylar için yüzde 10+enflasyon farkı olacak. Sözleşmesi 1 Ocak 2023'te başlayan 4 aylık farkını alacak. İşe başlama tarihine göre farklar hesaba yatacak. Toplu iş sözleşmelerinde prim maddesi olmayan işyerleri, için çıplak brüt aylık ücretlerinin yüzde 4 ile yüzde 6 arası iş primi ödemesi yapılacak. Şehit ailelerine ve terör mağdurlarına da yüzde 10'luk fazladan zam alındı. Fazla çalışma ücreti yüzde 70 artırılarak ödenecek. Gece çalışması yapan işçilere yüzde 8 oranında gece zammı ödemesi yapılacak. Diğer maktu ödemeler ücret zammı oranında artırılacakKAMU çalışanları ve Emekli Sandığı emeklileri de temmuz ayında yılın ikinci zammını alacak. Yüzde 6 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı gelecek. Memur ve emeklileri de refah payı alacak. Bu kesimin zam oranının da kamu işçilerine yapılan orana yaklaşması bekleniyor. Dün açıklanan zam oranı ağustos ayındaki toplu sözleşmede de belirleyici olacak.