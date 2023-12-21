Enerji Bakanı Bayraktar gençlerle buluştu: Gabar petrolü 30 bin varili geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkent Millet Bahçesi'nde AK Parti Gençlik Kolları Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Gençliğin Enerjisi" başlıklı toplantıda gençlerle buluştu. "Gençlerin enerjisiyle Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapacağız" diyen Bakan Bayraktar, konuşmasında enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaptı. Bakan Bayraktar, "Büyük ve güçlü Türkiye için mutlaka bizim yolumuz enerjide tam bağımsızlıktan geçiyor. Enerjideki bağımsızlık hikâyemiz, Türkiye'nin bağımsızlık hikâyesidir. Enerji güvenliğimiz, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerdedir" ifadelerini kullandı. Muhalefetin her seçim öncesi doğalgaz, petrol bulunduğu yönünde gerçek dışı ithamlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Bayraktar, bu iddiaların gerçeklikten uzak olduğunun altını çizerek, "Biz Gabar'da petrolü bulduk, çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz" dedi.Türkiye'nin 2016 yılından sonra izlediği Milli Enerji ve Maden Politikası'yla enerjide tam bağımsızlık yolunda büyük bir kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Biz daha güçlü bir ülke, her alanda tam bağımsız bir ülke olmak istiyoruz. Çünkü ancak böyle olabildiğimizde bu coğrafyada ayakta kalabiliriz ve hayatiyetimizi devam ettirebiliriz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna değinerek "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılında inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından adeta kurtarabilmek" şeklinde konuştu.Bayraktar, programa Türkiye'nin Otomobili Togg ile geldiğini ifade ederek Türkiye'nin enerji politikasının özünde nükleerin olduğunu bildirdi. Bayraktar şöyle devam etti: "Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda 'Dünya 2050'ye kadar toplam nükleer gücünü üç katına artırması lazım' dediler. Yani yeni nükleerler yapmak istiyorlar. Şu anda dünyada devam eden 50'nin üzerinde yeni nükleer santral var. Ama 'Türkiye bunu yapmasın' diyorlar. Bu Türkiye gelişmesin demek. Asla kabul edilebilir bir şey değil."