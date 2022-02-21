Enflasyon timleri sahaya indi! Günde 2 bin adrese gidilecek

10 BİNİN ÜZERİNDE ADRESE GİDİLDİ

Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu'nca ortak yürütülen denetimler kapsamında 17 Ocak-16 Şubat arasında 10 bin 366 adrese gidildi, denetlenen mükellef sayısı 7 bine yaklaştı. Gıda sektöründe 2 bin 600 adrese gidildi. Denetlenene 2 bine yakın mükellef, yumurta, süt ürünleri, et toptancıları, dondurulmuş gıda, kuru bakliyat, un ve unlu mamuller, yaş sebze ve meyvenin içinde olduğu gıda grubunda oldu. Denetimlerde üretici tarafında fazla stok olup olmadığı kontrol ediliyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruluyor. KDV'si yüzde 8'den 1'e düşürülen ürünlere yönelik düzenlenen satış faturalında bu düzenlemeye uyulup uyulmadığına bakılıyor. Bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatları belirleniyor.