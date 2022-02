Enflasyon timleri sahaya indi! Günde 2 bin adrese gidilecek

HER BİR EKİP GÜNDE 3 YERE GİDECEK

Her bir ekip günde 3 yere gidecek, böylece Anadolu'nun her tarafında günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor. Et, tavuk ve yumurta sektörünün öncelikli denetlenecek sektörler olduğunu ifade eden yetkililer, hammadde denetimleri yapılacak. Denetim esnasında faaliyet konularına ilişkin satış yapılan ürünlerin fiili envanter (stok) sayımı yapılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanların, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim ettiğine yönelik ifadeleri de alınıyor.