Etin kilosu 150 TL’ye düşecek

Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı. Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edilecek. Et ithalatıyla piyasada 180 TL'yi bulan ve her hafta artışı devam eden karkas etin kilogramının 145 ila 150 TL arasına düşmesi bekleniyor. Getirilen etin yüzde 20'si Et ve Süt Kurumu mağazalarına, 80'i de sanayiye verilecek. Et ve Süt Kurumu mağazalarında eti maksimum 120 liradan satacak.