Ev fiyatlarında artış hızı yavaşladı! İşte fiyatı düşüren 5 neden





1- Konut fiyatlarında artış hızının düşmesinde konut kredilerine gelen sınırlamanın etkisi büyük. Kredili alımlar eskisi gibi yüksek oranlarda değil. Bu da artış hızını kesti.



2- Artık konut fiyatlarında pazarlık payı da oluşmaya başladı, çünkü alıcı sayısı azaldı. Ev sahiplerinin istedikleri rakam değil, alıcının teklifi önemli hale geldi.