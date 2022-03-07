EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor





7-Emekli gelirini artırmak için ne yapmak gerekiyor?



Çalışırken emekli aylığını yükseltmenin birçok yolu bulunuyor. Emekli aylığı hesaplanırken tüm çalışma dönemindeki prime esas kazançlar hesaplanıyor. En kolay çözüm ise prime esas kazanç tutarının yükseltilmesidir. Asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katına kadar kazançlar için prim yatırılabiliyor. Bunla beraber emeklilik dilekçe tarihi de etkilidir. Yıl içindeki zamlar, enflasyon, büyüme verileri, bakmakla yükümlü çocuk, eş ve yakınların olması da aylık bağlama oranını artırıyor. Ekonomik büyüme hızı, enflasyon emekli maaşlarında zam oranından fazlaysa takip eden yılbaşında dilekçe vermek önemli. Birden fazla işyerinde çalışıp ikinci işi için prim yatıranın matrahı artacağı için emekli aylığı da yükseliyor.