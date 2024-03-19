Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok: 848 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında 2023'ten bu zamana kadar yaptığı denetimlerde toplam 848 milyon 240 bin lira idari para cezası uyguladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışıldığı, piyasayı bozan ve tüketiciyi yanıltan davranışlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığı ve alınmaya devam edildiği bildirildi. Fahiş fiyat ve stokçuluk ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda, geçen yıl 135.1 milyon lira, 2024'te ise bugüne kadar 77.1 milyon lira olmak üzere toplam 212 milyon 176 bin 230 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. Alınan tedbirlerle piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat edildiği bildirildi.Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde piyasa denetimlerinin aralıksız devam ettiğine işaret edilen açıklamada, 2023'te 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 ürününün denetlendiği ve 43 bin 864 aykırı ürün için 96 milyon 851 bin 871 lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, bu yılın ilk iki ayında da 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürününün denetlendiği ve 9 bin 117 aykırı ürün için 34 milyon 666 bin 798 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.Emlak sektöründe de yaşanan gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü, bu kapsamda, konut satış ilanlarının yakından takip edildiği ve ilan fiyatlarında haksız ve adil olmayan artışlar yaparak haksız ticari uygulamalar da bulunan emlak işletmelerine göz açtırılmadığı belirtildi. Açıklamada, düzenlemelere aykırı faaliyette bulunan emlak işletmelerine yönelik denetimlerin yapıldığı bildirildi. Emlak sektörüne yönelik denetimler sonucunda toplam 1.338 işletmeye yaklaşık 100 milyon lira idari para cezası uygulandığı vurgulandı.Bakanlığın, iç ticaret alanında, otomotiv ve emlak sektörlerine dair pek çok düzenlemeyi uygulamaya koyduğu ve bu kapsamda "6 ay 6 bin kilometre" olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin hayata geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bu düzenlemeye aykırı satışların noterlikler nezdinde engellendiği bildirildi. İşletmeler için uygulanan söz konusu kısıtlamanın bir yıl içinde üçten fazla satış yapan bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde genişletildiğine de dikkat çekilen açıklamada, bugüne kadar 2 bin 258 firmanın denetlendiği, 688 firmaya 404.7 milyon lira ceza uygulandığı kaydedildi.Yapılan düzenlemelerle, gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe, ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama, ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildiği hatırlatılarak, "Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğümüz denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848 milyon 240 bin lira idari para cezası uygulamış durumdayız. Başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmakla birlikte, vatandaşlarımızın mağdur olabileceği ve piyasa dengesi ile ticari akışın olumsuz etkilenebileceği diğer sektör ve ürünler de takibimiz altında olacaktır. Daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zinciri oluşturulması ile haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" denildi.